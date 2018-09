يستعد عملاء النفط اليابانيون الرئيسيون لوقف واردات النفط الخام من إيران في أكتوبر المقبل، وسط مخاوف من أن واشنطن ستفرض عقوبات على الدول التي تستورد الخام الإيراني.

وقالت وكالة “جيجي بريس” اليابانية، إن طوكيو لم تفلح في الحصول على استثناء أميركي من العقوبات، في حال استمرت في شراء النفط الإيراني.

وتبحث اليابان حاليا استبدال إيران بمصدر آخر للنفط، منها دول في الشرق الأوسط.

The post طوكيو تبحث عن بديل للنفط الإيراني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية