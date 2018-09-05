البريقة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام على المحطات

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود بكافة أنواعه متوفر بجميع مستودعات الشركة.

و أفادت الشركة على صفحتها الرسمية الثلاثاء أن التوزيع جار مباشرة من الناقلة بميناء طرابلس البحري لشركات التوزيع، وهو مستمر بشكل اعتيادي، وإلى كافة المناطق، ولا يوجد أي مبرر للازدحام أمام محطات الوقود.

ودعت الشركة المواطنين إلى المزيد من الوعي ونبذ كل مظاهر الفوضى، وتوخي الحذر من الاستماع للإشاعات المغرضة والأخبار الكاذبة .

يشار أن محطات الوقود بطرابلس تشهد ازدحاما منذ يومين؛ بسبب إغلاق بعض المحطات.

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