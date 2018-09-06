اقتصاد

تجارة الخدمات ترتفع فى الصين 9.9% خلال 7 أشهر

تم النشر منذُ 1 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

سجلت تجارة الخدمات فى الصين رقما قياسيا جديدا فى الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 2.98 تريليون يوان (نحو 436 مليار دولار) بارتفاع نسبته 9.9% على أساس سنوي.

وقالت وزارة التجارة الصينية فى بيان لها اليوم إن صادرات الخدمات زادت بنسبة 14.6% لتبلغ 987.5 مليار يوان (144.5 مليار دولار)، فى حين نمت واردات الخدمات بـ 7.7% لتصل إلى 1.99 تريليون يوان (291 مليار دولار)، ما أدى إلى عجز بأكثر من تريليون يوان (146 مليار دولار).

وأضافت الوزارة أن تجارة الخدمات احتلت 15.1% من إجمالى التجارة الخارجية الصينية فى الشهور السبعة الأولى، بزيادة 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وارتفعت تجارة الخدمات الناشئة مثل الاتصال والتأمين، بنسبة 20.3% على أساس سنوى فى الفترة بين يناير ويوليو، بزيادة 10.4 نقطة مئوية عن معدل نمو قطاع الخدمات.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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