تجارة الخدمات ترتفع فى الصين 9.9% خلال 7 أشهر

سجلت تجارة الخدمات فى الصين رقما قياسيا جديدا فى الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 2.98 تريليون يوان (نحو 436 مليار دولار) بارتفاع نسبته 9.9% على أساس سنوي.

وقالت وزارة التجارة الصينية فى بيان لها اليوم إن صادرات الخدمات زادت بنسبة 14.6% لتبلغ 987.5 مليار يوان (144.5 مليار دولار)، فى حين نمت واردات الخدمات بـ 7.7% لتصل إلى 1.99 تريليون يوان (291 مليار دولار)، ما أدى إلى عجز بأكثر من تريليون يوان (146 مليار دولار).

وأضافت الوزارة أن تجارة الخدمات احتلت 15.1% من إجمالى التجارة الخارجية الصينية فى الشهور السبعة الأولى، بزيادة 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وارتفعت تجارة الخدمات الناشئة مثل الاتصال والتأمين، بنسبة 20.3% على أساس سنوى فى الفترة بين يناير ويوليو، بزيادة 10.4 نقطة مئوية عن معدل نمو قطاع الخدمات.

