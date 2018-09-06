اقتصاد

الوطنية للنفط تُعلن تسجيل إيرادات قياسية

تم النشر منذُ 39 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّلت الإيرادات السنوية للمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2018 أعلى مستوى لها منذ 5 سنوات، بلغت 13.6 مليار دولار أميركي.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيراداتها للفترة ما بين يناير إلى يوليو الماضي سجلت ارتفاعاً كبيراً تجاوز إراداتها السنوية لعام 2017، البالغة 13 مليار دولار.

وأشارت المؤسسة الوطنية في بيان لها إلى أنه من المتوقع أن تصل إراداتها السنوية للعام الحالي إلى 23.4 مليار دولار، بنسبة زيادة 80% عن العام الماضي، في حال لم تتعرض مصادر الإنتاج إلى أي مشاكل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط أنه لا دور لها في توزيع عائدات القطاع، وأنها تحصل على ميزانيتها من وزارة المالية كغيرها من المؤسسات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك