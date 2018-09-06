الوطنية للنفط تُعلن تسجيل إيرادات قياسية

سجّلت الإيرادات السنوية للمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2018 أعلى مستوى لها منذ 5 سنوات، بلغت 13.6 مليار دولار أميركي.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيراداتها للفترة ما بين يناير إلى يوليو الماضي سجلت ارتفاعاً كبيراً تجاوز إراداتها السنوية لعام 2017، البالغة 13 مليار دولار.

وأشارت المؤسسة الوطنية في بيان لها إلى أنه من المتوقع أن تصل إراداتها السنوية للعام الحالي إلى 23.4 مليار دولار، بنسبة زيادة 80% عن العام الماضي، في حال لم تتعرض مصادر الإنتاج إلى أي مشاكل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط أنه لا دور لها في توزيع عائدات القطاع، وأنها تحصل على ميزانيتها من وزارة المالية كغيرها من المؤسسات.

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