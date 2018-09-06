مؤسسة النفط تكشف إيراداتها حتى يوليو الماضي وتنوه : لسنا مسؤولين عن توزيع الميزانيات

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن بلوغ الإيرادات من شهر يناير 2018 حتى إلى نهاية يوليو من نفس العام إلى 13.6 مليار دولار أمريكي.

وبذلك تجاوزت إيرادات المؤسسة خلال الأشهر السبعة المحتسبة إجمالي الإيرادات لعام 2017 والتي بلغت 13 مليار دولار أمريكي.

وشددت المؤسسة على أنها إذا تمكنت من مواصلة عملها دون عوائق، فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 23.4 مليار دولار أمريكي في 2018، أي ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 80 بالمئة.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط على أنها ” لا تملك أي دور أو سلطة أو صلاحية في تخصيص أو توزيع الميزانيات والإيرادات، وذلك وفقاً للآلية المالية القانونية القائمة منذ قبل عام 2011؛ حيث تستلم المؤسسة ميزانيتها من وزارة المالية، كما هو الحال مع باقي الهيئات الممولة من الخزانة العامة”.

وبينت أن المهمة الرئيسية للمؤسسة تتمثل “في استكشاف وإنتاج و تصنيع و تصدير النفط والغاز ومشتقاتها”.

ونقل الموقع الالكتروني لمؤسسة النفط عن رئيسها مصطفى صنع الله قوله ” لقد طالبت مراراً وتكراراً بالتوزيع العادل لإيرادات النفط الوطنية كما دعيت إلى ضرورة تحلي الجهات الحكومية بالمزيد من الشفافية في هذا الصدد. فهذه المشكلة هي واحدة من أهم المشاكل التي تواجه بلادنا”.

وأضاف صنع الله ” قمنا بنشر بيانات الإيرادات الشهرية اعتماداً للمبادئ الرئيسية لمعيار الإبلاغ المالي الذي تنص عليها مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية، وذلك حرصاً على ترسيخ مبدأ الشفافية وسعياً من المؤسسة لأن تكون المعيار الذي تستخدمه المؤسسات الليبية الأخرى لتقييم أدائها”.

وتابع ” أدعو كلاً من وزارة المالية والمصرف المركزي إلى نشر الترتيبات المتعلقة بالميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية بشكل مفصل. فمن خلال هذه الإجراءات وبهذا المستوى من الشفافية، سيتمكن كل المواطنين الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية”.

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