“فورد” في ورطة.. عيوب خطيرة في مليوني سيارة

قالت فورد موتور، إنها بصدد استدعاء مليوني سيارة من طراز إف-150، لمعالجة مخاوف حريق مرتبطة بأحزمة المقاعد، تم الربط بينها وبين ثلاث حوادث خطيرة لكنها لم تسفر عن إصابات.

وقالت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، إنها على علم بنحو 17 تقريرا عن دخان أو حريق في أميركا، وستة تقارير في كندا مرتبطة بأجهزة شد أحزمة المقاعد، لكنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات جراء ذلك.

وتتضمن آلية عمل أجهزة شد أحزمة المقاعد، التي تعمل بالترادف مع الوسائد الهوائية شحنة متفجرة تغلق حزام المقعد في موضعه أثناء التصادم.

