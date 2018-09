الشرطة الإثيوبية: مدير مشروع سد النهضة مات منتحرا

قالت الشرطة الإثيوبية، اليوم الجمعة، إن مدير مشروع سد النهضة، الذي عثر عليه ميتا فى سيارته فى أديس أبابا يوم 26 يوليو، مات منتحرا.

وأوضحت وكالة رويترز للأنباء فى نسختها الإنجليزية، أن عشرات الأشخاص خرجوا إلى الشوارع أعقاب وفاة سيمجناو بيكلى، سواء فى العاصمة أو مدينته، قائلين إنهم يعتقدون أنه قُتل وطالبوا بتحقيق العدالة.

وقال رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية الإثيوبية زينو جمال للصحفيين: “يكشف التحقيق أنه استخدم سلاحه وقتل نفسه”.

