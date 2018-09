ترامب: طوكيو ستخسر كثيرا إذا فشلت مفاوضاتنا التجارية

المتوسط:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة واليابان بدأتا مناقشات بشأن التجارة، مضيفا أن طوكيو تعرف أنها ”ستخسر صفقة كبيرة“ إذا لم يمكن الوصول إلى اتفاقية.

وأبلغ ترامب صحفيين على متن طائرة الرئاسة ”إننا نبدأ ذلك“. وأضاف قائلا ”في الواقع اليابان اتصلت بنا… هم جاءوا الأسبوع الماضي“.

وقال ترامب ”إذا لم نعقد اتفاقا مع اليابان، فإن اليابان تعرف أنها ستخسر صفقة كبيرة“.

