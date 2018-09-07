فاو: مؤشر أسعار الغذاء عالميًا كان مستقرا في أغسطس

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، الخميس، استقرار مؤشر أسعار الغذاء عالميًا، خلال أغسطس الماضي.

وقالت المنظمة في بيان، إن المؤشر سجل 167.6 نقطة في أغسطس الماضي، دون تغيير تقريبًا عن التقديرات المعدلة في يوليو السابق له.

وعلى أساس سنوي، انخفض المؤشر بنسبة 5.4 بالمائة، مقارنة بشهر أغسطس 2017.

ويراقب مؤشر الفاو لأسعار الأغذية، متوسط أسعار التبادل التجاري في الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية، وهي: الحبوب، والزيوت النباتية، ومنتجات الألبان، واللحوم، والسكر.

وحسب البيان، ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 4 بالمائة على أساس شهري، مع ارتفاع أسعار القمح بمقدار الضعف، بعد تدهور المحاصيل في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي.

فيما صعدت أسعار الذرة العالمية بأكثر من 3 بالمائة، الشهر الماضي، في الوقت الذي تراجعت أسعار الأرز.

في المقابل انخفض مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 2.6 بالمائة عن يوليو، مقتربًا من أدنى مستوى له في 3 سنوات، إضافة لتراجع أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.5 بالمائة وسط أحجام موسمية ضعيفة نسبيًا.

وأشار البيان إلى تراجع أسعار السكر 5.4 بالمائة الشهر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى خلال 10 سنوات، نتيجة انخفاض قيمة عملات المصدرين الرئيسيين كالبرازيل والهند.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا