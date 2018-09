قطاع السياحة في مصر يشهد انتعاشة كبيرة

المتوسط:

تعافى قطاع السياحية في مصر، الذي يعد أحد ركائز اقتصادها، بعد تراجعه خلال الأعوام الماضية بسبب حادثة تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء وتدهور الأوضاع الأمنية منذ 2011.

ويعيش قطاع السياحة انتعاشة كبيرة في حركته، لاسيما من الدول الأوروبية التي هي أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث عادت مصر لتتبوء مراكز متقدمة في السياحة العالمية.

واستطاعت مصر بحسب تقرير نشرته “سكاي نيوز عربية”، أن تستعيد ثقة السائحين الأوربيين بشواطئها، بدلالة أعداد السياح التي وصلت إلى مصر خلال شهر أغسطس الماضي، لافتا إلى أن إسبانيا كانت في مقدمة الدول التي خسرت جزء من سائحيها بعد تعافي السياحة في دول جنوب المتوسط، وخاصة في مصر وتونس.

