هزة في الأسواق التركية.. زيادة الأسعار 30%.. والتجار غاضبون من الحكومة

انتقد عدد كبير من التجار فى تركيا، نشر الحكومة لمفتشين فى الأسواق لمنعهم من رفع أسعار بعض السلع، خاصة المستورد منها، رغم انهيار سعر الليرة مقابل الدولار.

وعقب استمرار مسلسل انهيار الليرة التركية، أفادت أرقام نشرت فى الجريدة الرسمية فى تركيا، بأن مرفق الكهرباء سيرفع الأسعار 14% للاستخدام الصناعى و9% للاستخدام المنزلى اعتبارا من أول سبتمبر.

وفاقمت زيادة الأسعار التضخم الذى وصل بالفعل إلى خانة العشرات، فضلا عن أبعاد أخرى لأزمة العملة المستمرة فى تركيا.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية عن تقريرها حول معدلات التضخم لشهر أغسطس الماضى، أن أسعار المستهلك سجلت زيادة سنوية بقيمة 17.90%، بينما سجلت زيادة الأسعار شهريًا نحو 2.30%؛ إلا أن الدراسات الميدانية كشفت أن ارتفاع الأسعار فى المواد الغذائية الأساسية تجاوزت 30%.

وسجلت أسعار المنتجات الغذائية فى الأسواق فى الأسبوع التالى لعطلة عيد الأضحى زيادة قدرها 30%، متأثرة بارتفاع سعر الدولار الأمريكى أمام الليرة التركية، كما ارتفعت أسعار 385 منتجًا من بين 700 منتج، الأمر الذى دفع وزارة التجارة التركية لتكثيف رقابتها على الأسواق، فى محاولة لضبط الأسعار.

وكشف تقرير هيئة الإحصاء التركية، الذى نشرته صحيفة “زمان” التركية، ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية والمواد الغذائية بإجمالى 127 منتجًا بمعدل شهرى قدره 6%، بينما بلغ معدل الزيادة السنوية 19.75%.

وهوت العملة التركية حوالى 42% هذا العام مما أضر كثيرا بشركات الطاقة، إذ تعتمد تركيا اعتمادا تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

