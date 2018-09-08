توزيع الدقيق على 149 مخبزا في بنغازي

تباشر وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة وبالتنسيق مع صندوق موازنة الأسعار، اليوم السبت، توزيع كميات جديدة من الدقيق، وذلك بالتعاون مع قوة ضبط الشارع في بنغازي والحرس البلدي بنغازي.

وأفادت الوزارة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”بأنه تم توزيع أكثر من 22350 كيساً من الدقيق على 149 مخبزاً في بنغازي ، وبمعدل 150 كيساً لكل مخبز ، مشيرة إلى أنه سيتم التوزيع بساحة الكيش وسط المدينة ، علماً أن مخصصات التوزيع للمخابز سترتفع بدئاً من التوزيع المقبل، وفق القوائم التي ستقوم الوزارة بنشرها الأحد المقبل.

وأشارت الوزارة، إلى أن حصة المخابز الشهرية سترتفع إلى 800 كيس في بعض مناطق بنغازي نظراً لكثافتها السكانية وبناءً على إحصائية مصلحة الاختصاص وتعداد السكان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية