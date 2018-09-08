أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 8/9/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 8 سبتمبر 2018 استقراره على ارتفاع مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.650 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 7.909 دينار.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل ملحوظ وبلغ سعره اليوم 8.846 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.860 دينار 6.840 دينار اليورو 7.938 دينار 7.858 دينار الجنية الاسترليني 8.879 دينار 8.799 دينار الليرة التركية 1.070 دينار 0.990 دينار الدينار التونسي 2.450 دينار 2.370 دينار الجنية المصري 0.384 دينار 0.304 دينار الدولار الكندي 5.211 دينار 5.131 دينار الدينار الاردني 9.663 دينار 9.583 دينار حوالات دبي-تركيا 6.99 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 5.600 دينار كاش – 7.500 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.540 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.500 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 194 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 226 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 258.6 دينار

كسر الفضة = 2.55 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.