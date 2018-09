الفائض التجاري الصيني مع أمريكا يسجل مستوى قياسي

المتوسط:

ارتفع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة ليسجل مستوى قياسيا عند 31.05 مليار دولار في أغسطس آب مقارنة مع 28.09 مليار في يوليو تموز.

وتجاوز حجم الفائض الرقم القياسي السابق الذي بلغ 28.93 مليار دولار في يونيو حزيران.

وكان الفائض مع الولايات المتحدة في أغسطس آب أكبر من إجمالي الفائض التجاري الصيني الذي بلغ 27.91 مليار دولار.

وفي الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب، بلغ حجم الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 192.64 مليار دولار مقارنة مع نحو 167.94 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

