بحث آلية توزيع الأعلاف على “31”  بلدية

شحات 09 سبتمبر 2018 (وال) – عقد معالي رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المهندس محمد عبد العالي اجتماعًا مع لجنة توزيع الأعلاف وإدارة الإنتاج الحيواني وذلك بمقر الهيئة بشحات .

وتمحور الاجتماع حول آلية توزيع الأعلاف والذي سوف يشمل “31” بلدية .

وأشاد رئيس الهيئة بدور معالي رئيس الوزراء السيد عبد الله الثني في وصول هذه الشحنة من الأعلاف لرفع بعض العبء عن كاهل المربي الذي يعاني من ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأكد المهندس محمد عبد العالي على ضرورة وصول الأعلاف للمستفيدين بأسعار مناسبة، وبعدالة توزيعها بين البلديات .

وشدد على ضرورة إجراء إحصاء جديد للثروة الحيوانية، منوهًا بتذليل الصعاب لضمان دقة الإحصاء باستخدام كافة الأساليب الحديثة .

كما أشاد معالي رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بجهود فخامة رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الوزراء في وصول هذه الشحنه إلى ميناء طبرق. (وال _شحات) ع ع

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