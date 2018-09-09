الحبري : “الكبير” مقال ولم يحضر الاجتماع المقبل في بنغازي

البيضاء 09 سبتمبر 2018 (وال) – كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، علي الحبري، فحوى اللقاء الذي جمعه مع محافظ المركزي في طرابلس – المقال من قبل مجلس النواب – الصديق الكبير، والمبعوث الأممي، غسان سلامة.

وأكد الحبري أنه تركز على عملية المراجعة الدولية لحسابات المصرفين.

وأوضح، في تصريحات متلفزة، أن الكبير اعترض بشكل كبير على المراجعة التي قدمتها في الاجتماع، موجهًا دعوة إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، لعقد اجتماع في السادس عشر من سبتمبر الجاري في مدينة بنغازي بصفته محافظ المصرف المكلف.

وأضاف محافظ البيضاء أن السبب الرئيس لعقد الاجتماع، هو تعديل سعر الصرف، مشيراً إلا أنه لم يدع الصديق الكبير للاجتماع، لأنه مقال من مجلس النواب. (وال – البيضاء) ع ع

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