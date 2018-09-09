الدولار يتخطأ حاجز الـ7 دينار ليبي في السوق الموازي

بنغازي 09 سبتمبر 2018(وال) – استمر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بالصعود من جديد ومع ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” بلغ سعر الدولار مساء السبت 6.920 دينار ليبي للبيع و 6.900 دينار للشراء, وقفز الدولار صرافة ال80 درهماً وسط عدم استقرار الاوضاع بالعاصمة طرابلس ومعاناة المنطقة الغربية من انقطاع للتيار والمياه.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي عند سعر 6.835 دينار وسجل خلال النهار حالة من الارتفاع وقفز حتى سعر 6.970 دينار لكنه انخفض عند الاغلاق إلى سعر 6.850 دينار للدولار الامريكي الواحد.

وارتفع سعر اليورو مع ختام تعاملات السوق الموازي عند 8.007 دينار ليبي, بينما ارتفع سعر الجنية الاسترليني إلى 8.956 دينار.

ويتأثر سعر الدولار في الآونة الاخيرة والذي ارتفع لأعلى مستوى له خلال شهرين خلال الأيام الماضية بالأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس .(وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال