“العامة للكهرباء” تشرع بإصلاح خطوط الكهرباء المتضررة في طرابلس

طرابلس 09 سبتمبر 2018 (وال) – قامت فرقة الصيانة بقسم صيانة خطوط طرابلس بالكشف على خط الهضبة عين زارة جهد 220 ك.ف رقم 2.

ولفتت صفحة الشركة العامة للكهرباء على موقع “فيس بوك”، أن الخط تعرض لأضرار تمثلت في إصابة الأسلاك وجناح بأحد الأبراج.

وأكدت أن العمل جارٍ على تجهيز الجناح الجديد ليتم تركيبه بدلاً من الجناح المصاب.

وفي ذات السياق، أشارت الشركة إلى الأضرار التي لحقت بشبكة التوزيع بمنطقة عين زارة جراء الاشتباكات التي وقعت خلال الفترة القليلة الماضية، لافتة إلى شروعها في أعمال الصيانة. (وال – طرابلس) هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال