ارتفاع ملحوظ للدينار امام الدولار بالسوق الموازي بعد اتفاق الزاوية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي تراجعه بشكل ملحوظ, ومع ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” بلغ سعر الدولار مساء اليوم 6.730 دينار ليبي للبيع و 6.710 دينار للشراء, وتراجع الدولار بعد موجة ارتفاع استمرت خلال الايام الماضية لكنه انخفض بعد اعلان اتفاق الزاوية بين الجماعات المسلحة المتناحرة في العاصمة طرابلس.

وتراجع سعر اليورو مساء اليوم مع ختام تعاملات السوق الموازي عند 7.787 دينار ليبي, بينما هبط سعر الجنية الاسترليني إلى 8.711 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 6.900 دينار وسجل خلال النهار حالة من الهبوط وتراجع حتى سعر 6.750 دينار لكنه انخفض عند الاغلاق إلى سعر 6.730 دينار للدولار الامريكي الواحد.

وعقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً اليوم لمناقشة سبل ترسيخ وقف إطلاق النار المبرم في 4 سبتمبر 2018 والاتفاق على آلية للمراقبة والتحقق والبدء في محادثات حول الترتيبات الأمنية في منطقة طرابلس الكبرى, والذي خلص إلى استمرار توقف اطلاق النار.

ويتأثر سعر الدولار في الآونة الاخيرة والذي ارتفع لأعلى مستوى له خلال شهرين خلال الايام الماضية بالأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس منذ يوم الاحد الماضي وأثرت عليه بشكل مباشر, وكان سعر صرف الدولار بحدود 6.5 دينار قبل اندلاع الاشتباكات الدامية في طرابلس يوم الأحد الماضي.