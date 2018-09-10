عاجل .. تفجير إرهابي يستهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس

طرابلس 10 سبتمبر 2018 (وال) – هاجمت مجموعة مسلحة، اليوم الاثنين، مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأفاد مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط لوكالة “سبوتنيك” الروسية بوقوع انفجار داخل مبنى المؤسسة، بعد هجوم مسلحين على مقرها.

وأضاف المصدر: جرح أكثر من 6 أشخاص، بالإضافة إلى سقوط قتلى داخل المؤسسة.

وفي ذات السياق، أكدت قناة “ليبيا” بحسب مصادرها تعرض مبنى المؤسسة لإطلاق نار كثيف داخل المكاتب خلال تواجد بعض الموظفين.

ومن جهتها، هرعت فرق الإطفاء لعين المكان إثر اشتغال النيران الناجمة عن التفجير. (وال – طرابلس) هــ ع

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