انعقاد الاجتماع التمهيدي الأول للإدارات والقطاعات والمؤسسات داخل نطاق بلدية بنغازي

بنغازي 09 سبتمبر 2018 (وال) – عقد الاجتماع التمهيدي الأول للإدارات والقطاعات والمؤسسات داخل نطاق بلدية بنغازي في ديوان مصلحة التخطيط العمراني في المدينة والتي لها علاقة بالصناعة العمرانية داخل المدينة.

وقالت رئيس مصلحة التخطيط العمراني فرع بنغازي فوزية بوشعالة إن الاجتماع جاء للعمل والتنسيق فيما بيننا لضمان توفير المعلومة ومواكبة المستجدات التي تطرأ على مخطط المدينة كل حسب الاختصاص.

وأضافت بوشعالة انه بناء على هذا عقد الاجتماع للوصول للمستوى المنشود إليه في إطار الاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية المتخصصة في إعادة إعمار مدينة بنغازي حسب مانصت عليه المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمراني.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق وتبادل المعلومات وتقريب وجهات النظر فيما يخص جملة من المواضيع، وحماية المواقع والمباني التاريخية والإدارية.

وأكدت رئيس المصلحة على أنه تم أيضًا الاتفاق على ضبط جودة تنفيذ المباني وضمان استكمالها، وتكامل الخطط القطاعية مع المخطط الحضري لمدينة بنغازي.

ولفتت بوشعالة إلى أنه تم التشديد على حماية الأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية القصوى للمدينة والأكثر عرضه لاعتداء، ودعم تخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات الكبرى داخل مدينة بنغازي.(وال – بنغازي) م ك/ أ د

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