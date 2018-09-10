الاتحاد العام لقطاع النفط يستنكر الهجوم الإرهابي على التفجير الوطنية للنفط

بنغازي 10 سبتمبر 2018 (وال) – استنكر الاتحاد العام لقطاع النفط والغاز التفجير الإرهابي الغاشم الذي استهدف مني المؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم الإثنين الموافق العاشر من سبتمبر الجاري .

وبين الاتحاد أن الهدف وراء هذا التفجير زعزعة الاستقرار بقطاع النفط بعدما عاد الانتاج إلى أفضل مستواياته وبث الرعب في قلوب المواطنيين الأمنيين .

ةبين البيان أن “هذا العمل الإرهابي الجبان سوف لن يزيد العاملين بقطاع النفط والغاز، إلا المزيد من الإصرار على الوقوف صفاً واحدًا عاملين وإدارة بمختلف المواقع، والاستمرار في البذل والعطاء في سبيل الوطن ومواصلة العمل الجاد لتعزيز وتنمية ثروة الليبيين ولتخفيف المعاناة على المواطنين وحفظ الله ليبيا من هؤلاء المجرمين والظلاميين .

وطالب الاتحاد الجهات المختصة بسرعة تقديم الجناة للقصاص العادل، وتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا الغدر في هذا التفجير الإرهابي الغاشم، وتمنياتنا للمصابيين بالشفاء العاجل. (وال – بنغازي) ع ع

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