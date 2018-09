رئيس برلمان قبرص: نسعى لزيادة استثماراتنا فى مصر

أصدر مجلس النواب المصري، بيانا، منذ قليل، بشأن زيارة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والوفد البرلمانى المرافق له لقبرص، موضحا أن “عبد العال” بدأ أولى زيارته بلقاء ديميتريس سيلوريس، رئيس مجلس النواب القبرصى، بمقر المجلس بالعاصمة نيقوسيا.

وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان القبرصى على أن مصر شريك هام واستراتيجى لقبرص، ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، كما أن هناك العديد من القضايا والتحديات المشتركة التى تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها.

وأكد على دعوته لنواب برلمان قبرص لدعم مصر في المحافل الدولية المختلفة، مشيرا إلى أن قبرص تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها فى مصر.

