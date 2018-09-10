بلدية بنغازي تتابع أعمال صيانة شبكات المياه والصرف الصحي في المدينة

بنغازي 10 سبتمبر 2018 (وال) – قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تحت إشراف ومتابعة بلدية بنغازي, بصيانة محطة 1015 الواقعة مابين سوق المعرض وعمارات 1015.

وذكر قسم الإعلام في بلدية بنغازي أنه تم حل مشكلة العمارات وجزء من السلماني الشرقي والمنطقة المقابلة لبريد السلماني.

وأفاد قسم الإعلام في البلدية أن قسم صيانة شبكات الصرف الصحي في مكتب خدمات وسط بنغازي قام بصيانة خط الصرف الصحي في منطقة الماجوري , وكذلك الانتهاء من أعمال إزالة طفح المياه بعمارات 602.

وأضاف القسم أن الشركة قامت بحملات مكثفة وذلك بتنظيف عدد كبير من غرف الصرف الصحي وصفايات مياه الأمطار في جزيرة الجرات في منطقة السلماني وتركيب أغطية في عدة شوارع في المدينة، إضافة إلى تنظيف غرف الصرف الصحي في منطقة بلعون قرب السوق العام.

وأكد قسم الإعلام في بلدية بنغازي بدورها أن الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي تدعو الموطنين لعدم رمى الأجسام الصلبة داخل غرف الصرف الصحي حفاظاً على الشبكة.(وال – بنغازي) أ د

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