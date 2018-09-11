معالي وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قرار بشأن تشكيل لجنة لمتابعة المخابز العاملة في بنغازي

البيضاء 10 سبتمبر 2018 (وال) – أصدر معالي وزير الإقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة منير عصر، قرار رقم (68) لعام 2018 م، والقاضي بتشكيل لجنة لمتابعة المخابز العاملة في مدينة بنغازي.

ونص القرار في مادته الأولى على تشكيل لجنة في النطاق الإداري لمراقبة اقتصاد بنغازي تختص بمتابعة المخابز لمقتضيات المصلحة العامة.

هذا وتتكون اللجنة من مندوب عن البحث الجنائي بنغازي رئيساً، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي عضواً، ومندوب عن الحرس البلدي عضواً، و السيد محمود بوبكر العريبي عضواً ممثلاً عن المخابز العاملة.

ونص القرار في مادته الثانية على تقييم المخابز العاملة في النطاق الإداري لمراقبة اقتصاد بنغازي من حيث إنتاجيتها والكثافة السكانية المحيطة بها، والتأكد من وجودها فعلياً على أرض الواقع.

ونص القرار أيضاً على تصنيف المخابز بعد الإنتهاء من عملية التقييم إلى (أ ، ب ، ج)، والتأكد من إلتزام المخابز باللوائح المحددة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى فحص ملفات المخابز في مكاتب الرخص والتأكد من إستيفائها لكافة المستندات وفق القرار رقم (54) لعام 2018م.

وشدد معاليه في مادة القرار الثالثة على ضرورة أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه. (وال – البيضاء) هــ ع

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