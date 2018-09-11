حملة تطوعية لإعادة إعمار جامعة بنغازي

بنغازي 11 سبتمبر 2018 (وال) – انطلقت في جامعة بنغازي حملة تطوعية لتنظيف الجامعة من العوائق والسواتر الترابية بداية من الباب الرئيسي وحتى الباب الخلفي للجامعة.

وصرح رئيس اللجنة المكلفة من الاتحاد العام جامعة بنغازي لوكالة الأنباء الليبية عبدالروؤف القماطي إن لجنة الإعمار بجامعة بنغازي باشرت في تنفيذ حملة تطوعية لتنظيف الجامعة من العوائق وفتح الطريق أمام الطلبة.

وأضاف القماطي أنه شارك في هذه الحملة جمعية الهلال الأحمر وشباب الكشافة وشركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري وشركة قصر الطويل وصندوق لجنة إعمار بنغاز، لافتا إلى أنه كان للاتحاد العام للطلبة دورا مهما في توعية الطلاب للمشاركة في هذه الحملة.

وفي نفس السياق صرح عضو المكتب الإعلامي لتنسيقية الحملة وعضو ممثل عن كلية القانون حافظ إبراهيم تعتبر هذه الحملة هي الأكبر لنظافة جامعة بنغازي وهي المرحلة الأولى لإعادة إعمار جامعة بنغازي وعودة الحياة فيها.

وأضاف إبراهيم أن هذه الحملة من ثلاث مراحل الأولى بإدخال الآلات الثقيلة وإزالة البوابة الرئيسية المتهالكة من آثار الحرب على الإرهاب، والثانية ستكون يوم الثلاثاء بمشاركة الطلبة وشبيبة الهلال الأحمر وشباب الكشافة بداية من الباب الرئيسي وحتى الباب الخلفي للخروج، والمرحلة الثالثة تنظيف الجهة الخلفية من الجامعة بالآلات الثقيلة.

ومن جانبه، قال رئيس المركز الإعلامي لشركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري إبراهيم أمجاور:”من منطلق المسؤولية الاجتماعية وبالتنسيق مع إدارة جامعة بنغازي وبلدية بنغازي ومركز السلام الدراسات نشارك في عمل تطوعي إنساني وحرصا من الشركة في خدمة طلابنا وأبناءنا فالشركة مهتمة بتنفيذ هذه الحملة على أكمل وجه في إزالة السواتر الترابية والعوائق من الممرات الجانبية للجامعة والحدائق.(وال – بنغازي) م ب/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال