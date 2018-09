المتوسط:

تعمل موسكو وبكين على تعزيز استخدام العملات الوطنية في التجارة بين البلدين، التي بلغت العام الماضي قرابة 90 مليار دولار، في خطوة تهدف للحد من هيمنة الدولار على العالم.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ عقب محادثات جرت في مدينة فلاديفوستوك الروسية، قال إن “الجانبين الروسي والصيني أكدا اهتمامهما بتعزيز استخدام العملات الوطنية في الحسابات التجارية، ما سيؤمن استقرار الخدمات المصرفية التي تقدم لعمليات التصدير والاستيراد، في ظل تنامي المخاطر بالأسواق العالمية”.

كذلك أشاد الرئيس بوتين بمستوى التجارة بين البلدين، وقال إن التبادل التجاري نما في النصف الأول من العام الجاري بنحو الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ 50 مليار دولار.

وتوقع بوتين أن يصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بحلول نهاية العام الجاري، مستوى قياسي عند 100 مليار دولار، في دليل على متانة العلاقات بين موسكو وبكين.

من جانبه أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات بين موسكو وبكين، وفي مؤشر على متانة هذه العلاقات لفت إلى أن لقائه هذا مع الرئيس بوتين الذي يعد الثالث خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وجرت القمة الروسية الصينية على هامش فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، الذي انطلق اليوم الثلاثاء في فلاديفوستوك ويستمر حتى الخميس، وسط مشاركة دولية واسعة.

ووفقا لبيانات موقع “ITC Trade” فقد بلغ حجم التجارة بين روسيا والصين العام الماضي 87.4 مليار دولار، منها 39 مليار دولار هي صادرات روسيا إلى الصين، مقابل واردات بقيمة 48.4 مليار دولار.

The post خطوة روسية صينية للحد من هيمنة الدولار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية