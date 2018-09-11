أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 11/9/2018 وسعر الذهب والفضة

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 بشكل ملحوظ مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.780 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 7.864 دينار.

وهبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.827 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.760 دينار 6.740 دينار اليورو 7.841 دينار 7.761 دينار الجنية الاسترليني 8.801 دينار 8.721 دينار الليرة التركية 1.046 دينار 0.966 دينار الدينار التونسي 2.430 دينار 2.350 دينار الجنية المصري 0.378 دينار 0.298 دينار الدولار الكندي 5.136 دينار 5.056 دينار الدينار الاردني 9.522 دينار 9.442 دينار حوالات دبي-تركيا 6.970 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 5.700 دينار كاش – 7.750 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.680 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.630 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 191 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 222.8 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 254.6 دينار

كسر الفضة = 2.50 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.