أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 12/9/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 12 سبتمبر 2018 صعوده بشكل ملحوظ مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.870 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل ملحوظ وبلغ سعره اليوم 7.933 دينار.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل ملحوظ وبلغ سعره اليوم 8.934 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.730 دينار 6.710 دينار اليورو 7.797 دينار 7.717 دينار الجنية الاسترليني 8.752 دينار 8.672 دينار الليرة التركية 1.043 دينار 0.963 دينار الدينار التونسي 2.430 دينار 2.350 دينار الجنية المصري 0.376 دينار 0.296 دينار الدولار الكندي 5.121 دينار 5.041 دينار الدينار الاردني 9.480 دينار 9.400 دينار حوالات دبي-تركيا 6.970 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 5.700 دينار كاش – 7.750 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.620 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.570 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 192 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 224 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 256 دينار

كسر الفضة = 2.50 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.