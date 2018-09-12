الدولار الأمريكي يسجل مزيدا من الارتفاع بمستهل السوق الموازي اليوم متأثراً بعودة التوتر في طرابلس

استمر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بالصعود بشكل ملحوظ ومع مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” بلغ سعر الدولار صباح اليوم 6.870 دينار ليبي للبيع و 6.850 دينار للشراء, وارتفع الدولار مع تجدد الاشتباكات بالعاصمة طرابلس واغلاق مطار معيتقية الدولي، ويعيش الدولار بالآونة الاخيرة حالة من التذبذب مابين الصعود والهبوط عند سعر 6.950 و6.650 دينار

بدوره صعد سعر اليورو مساء اليوم مع ختام تعاملات السوق الموازي إلى 7.933 دينار ليبي, كما قفز سعر الجنية الاسترليني إلى 8.934 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 6.780 دينار وسجل خلال النهار حالة من الاستقرار عند هذا المستوى ليرتفع مساءا عند الاغلاق إلى 6.840 دينار للدولار الامريكي الواحد.

ويتأثر سعر الدولار في الآونة الاخيرة مابين الصعود والهبوط والذي ارتفع لأعلى مستوى له خلال شهرين خلال الايام الماضية وتخطى حاجز ال7 دينار بالأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس وأثرت عليه بشكل مباشر, وكان سعر صرف الدولار بحدود 6.5 دينار قبل اندلاع الاشتباكات الدامية في طرابلس يوم الأحد الماضي.