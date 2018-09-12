اللواء السابع يوضح موقفه من اعلان الرئاسي اعتماد الاصلاحات الاقتصادية

رحب اللواء السابع مشاة في بيان له، اليوم الأربعاء، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيقة, والتي أعلن عنها المجلس الرئاسي .

وقال اللواء السابع في بيان له وفي إشارة لإطلاق برنامج الاصلاحات الاقتصادية “كنتيجة أولية للحراك الذي أطلقه اللواء السابع, فإننا نرحب بإي مساعٍ للتخفيف على المواطن في أزمته” ولم يذكر اللواء السابع الاصلاحات الاقتصادية بشكل مباشر لكنه البيان تزامن مع اعلان الرئاسي لتنفيذها .

وأضاف اللواء السابع في بيانه ” نتعهد للشعب الليبي بإستمرار نضالنا حتى نخلص كل مؤسسات الدولة من هيمنة المليشيات وتحقيق المطالب المذكورة في بيان “الجيش في خدمة المواطن” في اشارة للبيان الذي اصدره في وقت سابق.

وأعتمد المجلس الرئاسي برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيقه, ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه معالجة السعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

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