انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بثمانية ملايين و600 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي.

وسجل انخفاض المخزون بذلك أسرع وتيرة هبوط أسبوعي في 10 أسابيع، متجاوزة بذلك متوسط التوقعات بانخفاضها بمليونين و700 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بمليونين و100 ألف برميل في الفترة نفسها.

