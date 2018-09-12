لتخفيف الضغط…مدير مستشفى الأطفال يدعو وزارة الصحة لافتتاح قسم داخل طبي بنغازي تابع للأطفال

بنغازي 12 سبتمبر 2018 (وال) – دعا مدير عام مستشفى الأطفال أحمد العقوري وزارة الصحة إلى افتتاح برج أو عيادة أو حتى قسم داخل مركز بنغازي الطبي تابع للأطفال بشكل مؤقت وذالك للتخفيف عن الضغط الذي تعاني منه مستشفى الأطفال.

وأضاف العقوري أن المستشفى عاجز عن استقبال أعداد كبيرة من المرضى في ظل الظروف الحالية ومع ارتفاع نسبة النزلات المعوية وأمراض الدم والأورام لدى الأطفال.

وأشار إلى أن المستشفى هو المرفق الوحيد على مستوى المنطقة الشرقية والوسطى المتخصصة لطب وجراحة الأطفال ولأن المرضى يأتون إليها من كافة أنحاء ليبيا مما يؤدي في بعض الأحيان إلى وضع الأسرة وبعض المرضى للأسف في الممرات.

وأكد مدير المستشفى أنه تم توفير شحنات من الأدوية تغطي ستّة أشهر مقدماً واستعداداً لفصل الشتاء تم توفير المضادات الحيوية وأدوية السعال أما بالنسبة لأمراض الدم والأمراض السارية فقد قمنا بتفعيل اتفاقية مع المستشفى الخالدي في الأردن وخلال المدة المقبلة سوف نقوم بتحويل العديد من الحالات للعلاج ولزراعة النخاع.

وتابع العقوري ” هناك مبلغ تم تخصيصه من قبل رئاسة الوزراء لصيانة المستشفى وسوف يتم إنشاء مبنى يتكون من ثلاث طوابق بحيث يكون الطابق الأول عبارة عن معمل متكامل والثاني لقسم الأمراض السارية والمناعة أما الثالث فسيكون لأمراض الدم”.

وطالب مدير مستشفى الأطفال من المواطنين وأولياء أمور المرضى بتفهم الوضع والظروف لان الطاقم الطبي بالكامل يعملون على قدم وساق ووفق الإمكانيات المتوفرة لديهم.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في نقص طاقم التمريض داخل جميع المستشفيات في بنغازي لأن أغلب الممرضين يفضلون الذهاب إلى العيادات العادية والعيادات المجمعة للعمل فيها لساعات معينة لأنهم يرونه أفضل من نظام الوردية والمبيت داخل المستشفيات الكبيرة.(وال – بنغازي) ن ع/ أ د

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