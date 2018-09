ستاندرد آند بورز وداو جونز يرتفعان وسط تفاؤل بشأن التجارة

المتوسط:

ارتفع المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 الأمريكيان قليلا في إغلاق تعاملات يوم الأربعاء بعد أنباء عن جولة جديدة من المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما انخفض المؤشر ناسداك بعد هبوط سهم أبل.

وزاد داو جونز 27.86 نقطة، أو ما يعادل 0.11 بالمئة، إلى 25998.92 نقطة، بينما ارتفع ستاندرد آند بورز بمقدار 1.02 نقطة تعادل 0.04 بالمئة إلى 2888.91 نقطة.

وانخفض ناسداك المجمع 18.25 نقطة، أو ما يعادل 0.23 بالمئة، إلى 7954.23 نقطة.

