اقتصاد

المجلس العربي الوزاري: “لا” للمساس بالأموال الليبية المجمّدة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رفضه القاطع لاعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قانون يقضي بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا كتعويض لهجمات الجيش الإيرلندي ، حيثُ يُتهم نظام القذافي بدعمه في ثمانينات القرن الماضي

في دورته العادية رقم 150 استنكر المجلس أي تشريعات أو إجراءات تخدم هذا الاتجاه معتبرةً أن المساس بأموال الشعب الليبي المجمّدة جزء من السيادة الليبية ولا ينبغي الاعتداء عليها

كما ذكّر المجلس بأن هذه الخطوات تخالف قرار مجلس الأمن رقم (1973/2011 ) الذي يؤكد وقوفه مع ليبيا ويدعم حقها في اللجوء لكل الطرق القانونية والدبلوماسية، من أجل حمايةً أموالها وأصولها المجمدة

ويرى المجلس أن هذه الخطوة قد تكون سابقة تفتح المجال لمزيد من الاعتداءات مستقبلا، والمساس بأموال أي دولة أخرى دون إتخاذ إجراءات رادعة

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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