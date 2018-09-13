معالي رئيس هيئة الزراعة والثروة الحيوانية يقوم بزيارة تفقدية إلى محطة “القديدة” في جردس العبيد

جردس العبيد 13 سبتمبر 2018 (وال) – قام معالي رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المهندس محمد عبد العالي، بزيارة تفقدية إلى محطة “القديدة” للانتاج الزراعي وتحسين السلالات الحيوانية ببلدية جردس العبيد .

ورافق معالي الوزير في زيارته عدد من المختصين والخبراء، حيث كان في استقباله رئيس المحطة وعدد من العاملين فيها.

وأطلع معاليه أثناء جولته، على الأصناف الجديدة التي تمت زراعتها خلال شهرأابريل عام ٢٠١٨، حيث تم تقييم التجربة وكانت ناجحة، إلى جانب التوسع في بذر أنواع جديدة من الأصناف الرعوية خلال الموسم القادم للاستفادة منها لقطعان الأغنام كأعلاف خضراء.

وناقش خلال زيارته مقترح إنشاء مشتل لإنتاج شتول الزيتون بالعقل المجذرة، وكذلك زراعة البذور المحسنة من القمح والشعير.

ووعد رئيس الهيئة بتذليل كافة الصعوبات لكي تعمل المحطة بشكل جيد ؛لتؤدي الغرض من إنشائها.

يذكر أن مساحة المحطة تبلغ “200” هكتار، وتحتوي على عدد من سلالات الأغنام المحسنة وراثيآ.

هذا وتعرضت المحطة إلى الاعتداءات خلال السنوات الماضية أدت إلى تناقص في المساحات المزروعة وتناقص عدد أشجار الزيتون من ثمانية آلاف شجرة إلى أربع آلاف شجرة .

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها معالي رئيس الهيئة للمشاريع والمحطات التابعة للقطاع لدعمها والوقوف على سير العمل بها، للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني الذي تلعب الزراعة دوراً مهماً فيه. (وال – جردس العبيد) ع ع / هــ ع

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