وقع الرئیس التركى رجب طیب أردوغان، الیوم الخمیس، مرسومًا رئاسیًا یقضى باستخدام اللیرة التركیة فى شراء وبیع وتأجیر العقارات والسیارات.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، نشرت الجریدة التركیة الرسمیة المرسوم الرئاسى الذى ینص على تحویل عقود شراء وبیع وتأجیر الممتلكات المنقولة وغیر المنقولة وتأجیر السیارات بالعملات الأجنبیة الى اللیرة التركیة فى غضون 30 یوما.

وتضمن المرسوم الذى سیتم تنفیذ بنوده من قبل وزارة الخزانة والمالیة التركیة إعادة تحدید الأسعار المتفق عليها بالعملات الأجنبیة إلى اللیرة التركیة خلال شهر واحد.

The post أردوغان يقر التعامل بالليرة التركية فى عقود البيع والإيجار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية