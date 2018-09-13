الثني يناقش المشروعات الهامة والاستراتيجية الخاصة بقطاع الكهرباء

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري أوضاع الشبكة الكهربائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وناقش الاجتماع بحسب إيجاز صحفي من المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة استعداد الهيئة للحفاظ على استقرار الشبكة مع دخول فصل الشتاء المقبل بالإضافة إلى المشروعات الهامة والاستراتيجية الخاصة بقطاع الكهرباء.

ووجه رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء لأعضاء الجمعية العمومية للشركة للاجتماع العادي الأول الذي سيعقد يوم الخميس 27 سبتمبر 2018 .

ووفقاً لصورة من الدعوة فسيعقد الاجتماع بمقر مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الساعة العاشرة صباحاً.

وسيناقش الاجتماع التقرير المقدم من رئيس الهيئة العامة للكهرباء المعالجة الأوضاع التي تمر بها الشركة ودراسة الوضع القانوني لها بما يتناسب مع القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري. وما يستجد من أعمال أخرى.

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