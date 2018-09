قال المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، إن إنتاج حقل ظهر بمنطقة الجميل بمحافظة بورسعيد، من الغاز، تضاعف 6 مرات منذ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى باكورة إنتاجه فى يناير الماضى، بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب يومياً، نتيجة العمل الدؤوب من الجانبين ودعم السيسى المستمر لسرعة الانتهاء من جميع مراحل تنمية المشروع.

وأضاف الملا في تصريحات، أن عقد مجلس إدارة إينى بمصر يؤكد على النجاح المشترك الذى تحقق بين الجانبين ويدعم مسيرة عمل إينى فى مصر التى امتدت لأكثر من 65 عاماً حققت خلالها العديد من الاكتشافات، أهمها حقول أبو ماضى وبلاعيم ونورس، مشيراً إلى أن هناك مزيداً من فرص النجاح والعمل المشترك خلال الفترة القادمة.

The post وزير البترول المصري: إنتاج حقل ظهر للغاز تضاعف 6 مرات منذ افتتاحه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية