الدولار الامريكي يسجل ارتفاعا طفيفا امام الدينار بمستهل السوق الموازي اليوم وترقب لما ستؤول إليه الإصلاحات الاقتصادية

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع بدء تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 6.150 دينار ليبي للبيع و 6.130 دينار للشراء, وبالامس تراجع الدولار على خلفية أعلان المجلس الرئاسي، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيقه.

بدوره ارتفع سعر اليورو مساء اليوم مع بدء تعاملات السوق الموازي إلى 7.146 دينار ليبي, كما تراجع سعر الجنية الاسترليني إلى 8.016 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر مرتفع ب6.840 دينار وتراجع مساءا بشكل كبير إلى 5.980 دينار عقب اعلان يدء تنفيذ الاصلاحات لكنه عاود الارتفاع عند الاغلاق إلى 6.150 دينار للدولار الامريكي الواحد.

ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه معالجة السعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

من جهته، قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري أن أعضاء المجلس الحالي بالمصرف المركزي يستعدون لعقد اجتماع يوم الأحد المُقبل في بنغازي بشأن سعر الصرف،الصرف.

ويترقب السوق الموازي ما ستؤول إليه الإصلاحات الاقتصادية بشأن تعديل سعر الصرف والرسوم المفروضة على النقد الاجنبي، ما دفع الدولار للارتفاع بشكل حذر.