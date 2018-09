أعلنت “الدار العقارية” الإماراتية، تأسيس شركة الدار للاستثمار، لتصبح أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة بامتلاكها لأصول بنحو 20 مليار درهم، ومن بين هذه الأصول “ياس مول”، والمقر الرئيسي لشركة الدار، وبرجا صن آند سكاي، فضلا عن نحو 2400 غرفة فندقية معظمها في جزيرة ياس.

وقال الرئيس التنفيذي للدار العقارية طلال الذيابي، في تصريحات، إن الشركة جاهزة لطرح “الدار للاستثمار” للاكتتاب العام، إلا أن ذلك لن يتم إلا في حال ضمان انعكاس هذه الخطوة إيجابا على المساهمين، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار الطرح سيكون في الوقت المناسب.

وأضاف أن الدار للاستثمار ستقوم بإصدار صكوك جديدة لن تقل قيمتها عن 750 مليون دولار، بهدف إعادة تمويل صكوك سابقة تم تحويلها من الدار العقارية إلى الدار للاستثمار.

The post بـ20 مليار درهم.. “الدار” أكبر شركة استثمارات عقارية في المنطقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية