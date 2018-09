إلغاء العقوبات الأوروبية المفروضة على البنك المركزي العراقي

أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، أنه خرج رسميا من قائمة العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي، إبان عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال البنك في بيان رسمي إن خطوة بروكسل، التي نشرت في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبية، أكدت إلغاء العقوبات المفروضة على هذا البنك في عهد النظام السابق.

وتنص العقوبات الأوروبية على “حظر التعامل مع مجموعة من المؤسسات المالية وغير المالية العراقية ومنها البنك المركزي العراقي”.

واعتبر البنك المركزي العراقي أن هذا التطور جاء، إثر إحرازه تقدما كبيرا في تحسين إدائه وتطبيق الأنظمة والمعايير الدولية في المجال المصرفي.

