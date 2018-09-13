أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 13/9/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018 ارتفاعه بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.150 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 7.146 دينار.

وصعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.016 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.190 دينار 6.170 دينار اليورو 7.193 دينار 7.113 دينار الجنية الاسترليني 8.068 دينار 7.988 دينار الليرة التركية 0.974 دينار 0.894 دينار الدينار التونسي 2.190 دينار 2.110 دينار الجنية المصري 0.346 دينار 0.266 دينار الدولار الكندي 4.756 دينار 4.676 دينار الدينار الاردني 8.717 دينار 8.637 دينار حوالات دبي-تركيا 6.330 دينار –

> اسعار الصكوك “غير محدث”

بطاقات الفيزا دولار = 5.700 دينار كاش – 7.750 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.620 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.570 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 150 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 175 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 200 دينار

كسر الفضة = 2.25 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.