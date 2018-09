“أردوغان” يهاجم “المركزي”: سبب التضخم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن التضخم المرتفع في تركيا جاء نتيجة خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي.

وأضاف في تصريحات: “تركيا يجب أن تخفض أسعار الفائدة، وذلك قبل دقائق من صدور إعلان البنك المركزي الذي يتوقع المستثمرون أن يكشف عن رفع سعر الفائدة”.

وأبلغ أردوغان اتحاد تجار في أنقرة أن ما تواجهه تركيا ليس أزمة، مؤكدا اقتناعه بأن أسعار الفائدة المرتفعة ينتج عنها ارتفاع التضخم، مؤكدا أن المؤسسة المالية مستقلة، وتتخذ قرارها بشأن سعر الفائدة بنفسها.

