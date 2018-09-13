اقتصاد

العامة للكهرباء تنهي أعمال الصيانة في عدد من المناطق التي شهدت اشتباكات في طرابلس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 13 سبتمبر 2018 (وال) – أنهت الكوادر الفنية للشركة العامة للكهرباء عدداً من أعمال الصيانة بعدة مناطق شهدت شهدت الإشتباكات المسلحة مؤخراَ .

وبحسب بيان صادر عن الشركة ، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيس بوك” فإن دائرة توزيع عين زارة جهزت عدداً كبيراً من الأعمدة والأسلاك الكهربائية لغايات تركيبها بدلاً عن التي تضررت جراء الإشتباكات في طرابلس .

وأضافت الشركة أنه تم صيانة كابل الضغط العالي خلف محطة 30 اليرموك ، والذي من شانه إعادة التيار الى المناطق التي فُصل عنها.

هذا وقام العاملون بالفريق التابعه لدائرة مشروعات توزيع سوق الجمعة باستبدال وصيانة كابل ضغط عالي بمحطة اليرموك 1 ،وإعادة التيار للمنطاق السكنية الواقعة خلف معسكر اليرموك بعد انقطاعه أكثر من 10 أيام. (وال – طرابلس) هــ ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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