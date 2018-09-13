الجامعة العربية ترفض اعتزام بريطانيا الاستفادة من الأموال الليبية المجمدة بلندن

أعلن مجلس جامعة الدول العربية، رفضه القاطع اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قانون يقضي بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا لتعويض هجمات الجيش الإيرلندي، الذي يُتهم النظام السابق في ليبيا بدعمه في ثمانينات القرن الماضي.

وعبر المجلس في بيانه الصادر بعد ختام اجتماعه الوزاري في دورته العادية (150) أمس الأربعاء، عن إدانته لأي تشريع أو إجراء يتخذ في هذا الاتجاه، معتبرا أن المساس بالأموال الليبية المجمدة يعد اعتداء على سيادة الدولة وعلى قرارات الأمم المتحدة الصادرة بالخصوص، ومنها قرار مجلس الأمن رقم (1973/2011).

ودعا المجلس، الحكومة البريطانية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الصادرة بالخصوص، موضحا أن ملف علاقة النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الإيرلندي قد تمت تسويته بين حكومتي البلدين، وتعاونت ليبيا في حينه مع الحكومة البريطانية لإنهاء هذا الملف، وباشر البلدان علاقات طبيعية بعد سنوات من القطيعة.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية، وقوفه مع دولة ليبيا ودعم حقها في اللجوء لكل الطرق القانونية والدبلوماسية، حمايةً لأموالها وأصولها المجمدة، مجددا رفضه وإدانته لهذه الخطوة المخالفة للقانون الدولي، محذرا من أن تكون سابقةً قد يستند عليها آخرين مستقبلاً للمساس بأموال دول أخرى، وفق البيان.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في بداية يونيو الماضي، اعتزام مجلس عمومها التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في بلاده لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي، الذي يتهم النظام السابق في ليبيا بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي.

وبعد أسبوعين من الشهر ذاته، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أن الحكومة البريطانية أجلت النظر في مشروع قانون (اللورد أنبي) المقدم لمجلس العموم البريطاني الذي يتيح منح تعويضات لضحايا عمليات الجيش الجمهوري الأيرلندي، بفضل جهود الوزارة، حسب قولها.

يذكر أن بريطانيا قد جمدت 12 مليار إسترليني (19.2 مليار دولار) من الأموال الليبية الخاصة بأفراد وكيانات، وتملك عائلة القذافي استثمارات في لندن تقدر بمليارات الدولارات بينما يمتلك سيف الإسلام نجل معمر القذافي بيتا هناك قيمته 10 ملايين إسترليني (16 مليون دولار).

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