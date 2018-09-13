إدارة لنهر الصناعي: وصول المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة

طرابلس 13 سبتمبر 2018 (وال) – اعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن المياه ستصل مساء اليوم الخميس إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة.

وأضاف الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ان وصول المياه جاء بعد تحسن الوضع التشغيلي وزيادة عدد الآبار العاملة ورفع إنتاج المياه وفتح صمامات التحكم بموقع الشويرف لتعبئة خزان ترهونة وتدفق المياه إلى خزان سيدي السائح المغذي لمدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها.

وأوضح أنه تعذر وصول الكوادر الفنية إلى غرفة التحكم الرئيسية في المقرُ الرئيسي لمنظومة الحساونة سهل الجفارة في وادي الربيع الذي تضرر إثر الاشتباكات المسلحة التي حدثت منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف الجهاز أنه سبق أن طالب في بيان أصدره منذ أسبوع تحييد مواقع النهر الصناعي من كافة مظاهر التسلح والعنف وتمكين المستخدمين من العودة إلى عملهم لضمان استمرار تدفق المياه.(وال – طرابلس) ع ع / أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال