مراقبة اقتصاد توكرة تستلم مخصصات السلع التموينية للجمعيات الاستهلاكية

توكرة-العنوان

وصلت إلى مراقبة اقتصاد توكرة مخصصات السلع التموينية للجمعيات الاستهلاكية عن طريق صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية.

وقال مراقب اقتصاد توكرة، جلال العبدلي، في تصريح للعنوان إن المخصصات ستوزع على الجمعيات الاستهلاكية البالغ عددها 40 جمعية داخل نطاق بلدية توكرة.

وأضاف، أن السلع التموينية المخصصة للمساهمين والمقيدين بالجمعيات هي (أرز، مكرونة، وطماطم علبة) مؤكدا على أهمية الالتزام من قبل مسؤولي الجمعيات الاستهلاكية والتقيد بكتاب وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة رقم 27 القاضي بتحديد أسعار وحصة الفرد وسعر البيع.

وأوضح، أن حصة كل فرد هي (1.080 أرز، علبة ونصف طماطم، و800 غرام مكرونة).

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