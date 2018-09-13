الدينار يفقد بعض مكاسبه امام الدولار بالسوق الموازي

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 6.220 دينار ليبي للبيع و 6.200 دينار للشراء, وتراجع الدولار أمس متأثراً بأعلان المجلس الرئاسي، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيقه.

بدوره ارتفع سعر اليورو مساء اليوم مع ختام تعاملات السوق الموازي إلى 7.228 دينار ليبي, كما ارتفع سعر الجنية الاسترليني إلى 8.107 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر منخفض ب6.150 دينار وظل يصعد مساءا بشكل نسبي إلى أن وصل إلى 6.330 دينار لكنه انخفض عند الاغلاق إلى 6.220 دينار للدولار الامريكي الواحد.

ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه معالجة السعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

ويعيش السوق الموازي حالة من التذبذب والترقب والخوف مما ستؤول إليه الإصلاحات الاقتصادية بشأن تعديل سعر الصرف والرسوم المفروضة على النقد الاجنبي، ما دفع الدولار للارتفاع بشكل حذر,