“أرامكو” تنفى ما تداولته وسائل إعلام بشأن “سابك”: تكهنات

قالت شركة “أرامكو السعودية”، إن ما تتداوله وسائل الإعلام بخصوص تفاصيل صفقة الاستحواذ المحتملة على حصة في شركة “سابك” مجرد تكهنات.

وأكدت “أرامكو”، في تغريدة لها على موقعها الرسمي في تويتر، أنها ستقوم بتوضيح التفاصيل في الوقت المناسب.

وتأتي هذه التصريحات ردا على ما صدر في تقرير اليوم من صحيفة وول ستريت جورنال، تتحدث فيه بناء على مصادر عن رأي أرامكو بالقيمة العادلة لصفقة استحواذها على ما يصل إلى 70% من سابك، والسعر الذي تستهدفه الشركة لتنفيذ هذه الصفقة مع صندوق الاستثمارات العامة المالك للحصة.

